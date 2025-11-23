Лех П - Радомяк 23 Ноября прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Радомяк, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.