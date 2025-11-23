Лех П - Радомяк 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 15:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
23 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Радомяк, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лех П
Познань
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Гонсалу Фейо
История личных встреч
|27.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|24.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 0
|11.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 1
|23.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 1
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|0 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|27.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 2
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|16
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|15
|23
|5
|Радомяк
|15
|22
|6
|Краковия
|15
|22
|7
|Заглембе Л
|14
|21
|8
|Лех П
|14
|21
|9
|Корона
|15
|20
|10
|Мотор
|15
|19
|11
|Арка
|16
|18
|12
|Легия
|14
|17
|13
|Видзев
|15
|17
|14
|Погонь
|15
|17
|15
|ГКС Катовице
|15
|17
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Пяст
|14
|14
| 18
Зона вылета
|Лехия
|15
|13