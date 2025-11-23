05:12 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Лех П - Радомяк 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 15:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
23 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Лех П
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Радомяк, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
История личных встреч
27.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Радомяк2 : 2Лех П
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Лех П2 : 1Радомяк
16.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Радомяк2 : 2Лех П
30.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Лех П2 : 0Радомяк
24.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Радомяк1 : 1Лех П
09.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Лех П1 : 0Радомяк
11.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Радомяк2 : 1Лех П
23.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Лех П0 : 0Радомяк
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 1Лех П
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 3 : 2Лех П
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Лех П2 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 0 : 0Лех П
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 1Лех П
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Радомяк3 : 0
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 2Радомяк
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Радомяк1 : 1
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 2Радомяк
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1630
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1523
5 Радомяк1522
6 Краковия1522
7 Заглембе Л1421
8 Лех П1421
9 Корона1520
10 Мотор1519
11 Арка1618
12 Легия1417
13 Видзев1517
14 Погонь1517
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Пяст1414
18
Зона вылета
Лехия1513

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close