Тулуза - Анже 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 18:15
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
23 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Анже, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Анже
Анже
|16
|вр
|Хьетиль Хёуг
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|24
|пз
|Дайанн Металье
|77
|пз
|Марио Сауэр
|9
|нп
|Франк Магри
|10
|нп
|Янн Гбоу
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Александр Дюжо
История личных встреч
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.04.2018
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|21.10.2017
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7