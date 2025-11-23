05:10 ()
Тулуза - Анже 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 18:15
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
23 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Тулуза
Анже

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Анже, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Анже
Анже
16НорвегияврХьетиль Хёуг
3СШАзщМарк Маккензи
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
2ДаниязщРасмус Николайсен
19ФранциязщДжибриль Сидибе
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
24ФранцияпзДайанн Металье
77СловакияпзМарио Сауэр
9КамеруннпФранк Магри
10ФранциянпЯнн Гбоу
20БразилиянпЭмерсонн Коррейя да Силва
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
14МароккопзЯссин Белькдим
6ФранцияпзЛуи Мутон
7МарокконпМохамед Амин Сбаи
11ФранциянпСидики Шериф
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
02.03.2025Франция — Лига 124-й турАнже0 : 4Тулуза
20.10.2024Франция — Лига 18-й турТулуза1 : 1Анже
12.03.2023Франция - Лига 127-й турАнже0 : 2Тулуза
16.10.2022Франция - Лига 111-й турТулуза3 : 2Анже
25.09.2019Франция - Лига 17-й турТулуза0 : 2Анже
27.01.2019Франция - Лига 122-й турТулуза0 : 0Анже
22.09.2018Франция - Лига 16-й турАнже0 : 0Тулуза
21.04.2018Франция - Лига 134-й турТулуза2 : 0Анже
21.10.2017Франция - Лига 110-й турАнже0 : 1Тулуза
05.02.2017Франция - Лига 123-й турТулуза4 : 0Анже
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур1 : 1Тулуза
02.11.2025Франция — Лига 111-й турТулуза0 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й турТулуза2 : 2
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 0Тулуза
19.10.2025Франция — Лига 18-й турТулуза4 : 0
09.11.2025Франция — Лига 112-й турАнже2 : 0
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур1 : 0Анже
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 2Анже
26.10.2025Франция — Лига 19-й турАнже2 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й турАнже1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1328
2
Лига чемпионов
Ланс1328
3
Лига чемпионов
ПСЖ1227
4
Лига чемпионов
Страсбург1322
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1317
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

