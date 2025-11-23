05:12 ()
Торпедо-БелАЗ - Ислочь 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 15:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
23 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Торпедо-БелАЗ
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Ислочь, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Ислочь
Минский район
История личных встреч
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 3Торпедо-БелАЗ
10.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Ислочь0 : 1Торпедо-БелАЗ
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1 ДВИслочь
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0Торпедо-БелАЗ
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь1 : 2Торпедо-БелАЗ
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Ислочь
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь3 : 0Торпедо-БелАЗ
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Ислочь
18.11.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 4Торпедо-БелАЗ
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Ислочь0 : 0
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 3 : 1Ислочь
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь1 : 1
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 1Ислочь
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Ислочь0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2854
4 Динамо-Брест2848
5 Неман2945
6 Торпедо-БелАЗ2845
7 Ислочь2845
8 Минск2845
9 Гомель2840
10 БАТЭ2837
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2825
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2811

