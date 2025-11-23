Херенвен - АЗ Алкмар 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 13:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
23 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Херенвен
Херенвен
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|4 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|9 : 1
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|19.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|23.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 3
|24.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 3
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|13
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9