Воскресенье 23 ноября
Херенвен - АЗ Алкмар 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 13:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
23 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Херенвен
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала АЗ Алкмар4 : 1Херенвен
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен3 : 1АЗ Алкмар
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур АЗ Алкмар9 : 1Херенвен
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Херенвен2 : 2АЗ Алкмар
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар3 : 0Херенвен
01.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар1 : 1Херенвен
14.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен0 : 2АЗ Алкмар
22.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч АЗ Алкмар2 : 0Херенвен
19.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матч Херенвен3 : 2АЗ Алкмар
23.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар2 : 1Херенвен
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Херенвен
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 1Херенвен
28.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 3Херенвен
24.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Херенвен3 : 3
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 3Херенвен
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур АЗ Алкмар1 : 5
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 0 : 1АЗ Алкмар
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур АЗ Алкмар4 : 1
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1312
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

