Воскресенье 23 ноября
Видзев - Корона 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 18:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
23 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Видзев
Корона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Корона, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Корона
Кельце
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
11.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Корона2 : 1Видзев
04.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Видзев0 : 1Корона
01.04.2024 Польша - Экстракласса 26-й тур Видзев3 : 1Корона
22.09.2023 Польша - Экстракласса 9-й тур Корона1 : 1Видзев
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Видзев0 : 3Корона
12.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Корона0 : 1Видзев
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 1Видзев
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Видзев1 : 1
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 3 : 0Видзев
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Видзев3 : 2
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 4Видзев
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Корона1 : 4
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Корона
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 0Корона
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Корона1 : 1
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1630
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1523
5 Радомяк1522
6 Краковия1522
7 Заглембе Л1421
8 Лех П1421
9 Корона1520
10 Мотор1519
11 Арка1618
12 Легия1417
13 Видзев1517
14 Погонь1517
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Пяст1414
18
Зона вылета
Лехия1513

