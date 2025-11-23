Видзев - Корона 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 18:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
23 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Корона, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Видзев
Лодзь
Корона
Кельце
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
|Яцек Зелински
История личных встреч
|11.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|01.04.2024
|Польша - Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|22.09.2023
|Польша - Экстракласса
|9-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|0 : 3
|12.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 2
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 4
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|16
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|15
|23
|5
|Радомяк
|15
|22
|6
|Краковия
|15
|22
|7
|Заглембе Л
|14
|21
|8
|Лех П
|14
|21
|9
|Корона
|15
|20
|10
|Мотор
|15
|19
|11
|Арка
|16
|18
|12
|Легия
|14
|17
|13
|Видзев
|15
|17
|14
|Погонь
|15
|17
|15
|ГКС Катовице
|15
|17
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Пяст
|14
|14
| 18
Зона вылета
|Лехия
|15
|13