Телстар - Утрехт 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 15:30
23 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Утрехт, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Роналд Куман
|21
|зщ
|Девон Косвал
|6
|зщ
|Данни Баккер
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|11
|пз
|Tyrese Noslin
|8
|пз
|Tyrone Owusu
|17
|пз
|Нильс Россен
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|27
|пз
|Патрик Брувер
|7
|пз
|Soufiane Hetli
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|20
|пз
|Дани де Вит
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|22
|пз
|Мигель Родригес
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 5
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|13
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9