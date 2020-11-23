05:11 ()
Воскресенье 23 ноября
Телстар - Утрехт 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 15:30
23 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Телстар
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Утрехт, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Утрехт
Утрехт
1 Нидерланды вр Роналд Куман
21 Нидерланды зщ Девон Косвал
6 Нидерланды зщ Данни Баккер
39 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
4 Нидерланды пз Guus Offerhaus
11 Кюрасао пз Tyrese Noslin
8 Нидерланды пз Tyrone Owusu
17 Нидерланды пз Нильс Россен
2 Нидерланды пз Джефф Хардевельд
27 Нидерланды пз Патрик Брувер
7 Нидерланды пз Soufiane Hetli
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
20 Нидерланды пз Дани де Вит
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
22 Испания пз Мигель Родригес
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
15 Англия нп Эдриан Блэйк
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
07.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 0Телстар
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Телстар2 : 2
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 5Телстар
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0Телстар
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Телстар2 : 3
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Утрехт1 : 1
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Утрехт1 : 0
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 4 : 1Утрехт
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 0Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1312
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

Отзывы и комментарии к матчу

