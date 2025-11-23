РБ Лейпциг - Вердер 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
23 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вердер, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|20
|пз
|Ассан Уэдраого
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|17
|нп
|Марко Грюлль
|44
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.12.2020
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|11
|20
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|11
|13
|11
|Боруссия М
|11
|12
|12
|Унион
|10
|12
|13
|Аугсбург
|11
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|11
|5