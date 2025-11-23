05:10 ()
РБ Лейпциг - Вердер 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
23 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
РБ Лейпциг
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вердер, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вердер
Бремен
1 Венгрия вр Петер Гулачи
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
20 Германия пз Ассан Уэдраого
13 Австрия пз Николас Зайвальд
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
40 Бразилия нп Ромуло
7 Норвегия нп Антонио Нуса
30 Германия вр Мио Бакхаус
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Германия зщ Амос Пипер
32 Австрия зщ Марко Фридль
31 Германия зщ Карим Кулибали
6 Дания пз Йенс Стаге
20 Австрия пз Романо Шмид
14 Бельгия пз Сенне Линен
11 Германия нп Джастин Нджинма
17 Австрия нп Марко Грюлль
44 Нигерия нп Виктор Бонифасе
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Вердер0 : 0РБ Лейпциг
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг4 : 2Вердер
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг1 : 1Вердер
19.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Вердер1 : 1РБ Лейпциг
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг2 : 1Вердер
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Вердер1 : 2РБ Лейпциг
30.04.2021 Кубок Германии 1/2 финала Вердер1 : 2 ДВРБ Лейпциг
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 4РБ Лейпциг
12.12.2020 Германия — Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вердер
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг3 : 0Вердер
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 3 : 1РБ Лейпциг
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг3 : 1
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 4РБ Лейпциг
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 0 : 6РБ Лейпциг
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур РБ Лейпциг2 : 1
07.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Вердер2 : 1
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 1Вердер
24.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Вердер1 : 0
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 2Вердер
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1131
2
Лига чемпионов
Байер1123
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1122
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
5
Лига Европы
Штутгарт1122
6
Лига конференций
Хоффенхайм1120
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1113
11 Боруссия М1112
12 Унион1012
13 Аугсбург1110
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц116
18
Зона вылета
Хайденхайм115

