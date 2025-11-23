05:12 ()
Ягеллония - ГКС Катовице 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 13:15
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
23 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Ягеллония
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - ГКС Катовице, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ягеллония1 : 0ГКС Катовице
25.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур ГКС Катовице3 : 1Ягеллония
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 2Ягеллония
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 1 : 1Ягеллония
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Ягеллония1 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Ягеллония
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ягеллония
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур ГКС Катовице1 : 3
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 3ГКС Катовице
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур ГКС Катовице1 : 0
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 5ГКС Катовице
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур ГКС Катовице0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1630
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1523
5 Радомяк1522
6 Краковия1522
7 Заглембе Л1421
8 Лех П1421
9 Корона1520
10 Мотор1519
11 Арка1618
12 Легия1417
13 Видзев1517
14 Погонь1517
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Пяст1414
18
Зона вылета
Лехия1513

Отзывы и комментарии к матчу

