Воскресенье 23 ноября
Ризеспор - Фенербахче 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 19:00
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
23 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Ризеспор
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Фенербахче, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ризеспор
Ризе
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Фенербахче3 : 2Ризеспор
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Ризеспор0 : 5Фенербахче
17.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Ризеспор1 : 3Фенербахче
01.10.2023 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Ризеспор
22.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур Ризеспор0 : 6Фенербахче
05.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур Фенербахче4 : 0Ризеспор
30.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Фенербахче1 : 0Ризеспор
11.09.2020 Турция - Суперлига 1-й тур Ризеспор1 : 2Фенербахче
25.07.2020 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Ризеспор
29.12.2019 Турция - Суперлига 17-й тур Ризеспор1 : 2Фенербахче
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 2 : 2Ризеспор
03.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Ризеспор1 : 0
27.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 1Ризеспор
22.10.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Ризеспор0 : 0
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Ризеспор1 : 2
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 2
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 0Фенербахче
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 2 : 3Фенербахче
27.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4Фенербахче
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фенербахче1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1332
2
Лига чемпионов
Фенербахче1228
3
Лига Европы
Трабзонспор1225
4
Лига конференций
Самсунспор1223
5 Гёзтепе1222
6 Газиантеп1322
7 Бешикташ1220
8 Аланьяспор1215
9 Коджаэлиспор1214
10 Ризеспор1214
11 Коньяспор1214
12 Истанбул Башакшехир1213
13 Антальяспор1213
14 Генчлербирлиги1311
15 Касымпаша1210
16
Зона вылета
Эюпспор139
17
Зона вылета
Кайсериспор139
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк138

