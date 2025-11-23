Ризеспор - Фенербахче 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 19:00
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
23 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Фенербахче, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ризеспор
Ризе
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 5
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|22.04.2022
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 6
|05.12.2021
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|4 : 0
|30.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 0
|11.09.2020
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|1 : 2
|25.07.2020
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|29.12.2019
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|4 : 2
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|12
|28
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|12
|25
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|12
|23
|5
|Гёзтепе
|12
|22
|6
|Газиантеп
|13
|22
|7
|Бешикташ
|12
|20
|8
|Аланьяспор
|12
|15
|9
|Коджаэлиспор
|12
|14
|10
|Ризеспор
|12
|14
|11
|Коньяспор
|12
|14
|12
|Истанбул Башакшехир
|12
|13
|13
|Антальяспор
|12
|13
|14
|Генчлербирлиги
|13
|11
|15
|Касымпаша
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|13
|8