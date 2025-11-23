Хетафе - Атлетико М 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 19:30
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
23 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|16
|зщ
|Диего Рико
|6
|пз
|Марио Мартин
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|18
|нп
|Алекс Санкрис
|23
|нп
|Адриан Лисо
|9
|нп
|Борха Майораль
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|10
|нп
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Диего Симеоне
История личных встреч
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 3
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Сельта
|13
|16
|11
|Алавес
|13
|15
|12
|Райо Вальекано
|12
|15
|13
|Эльче
|12
|15
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|12
|12
|17
|Осасуна
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8