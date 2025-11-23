05:09 ()
Хетафе - Атлетико М 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 19:30
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
23 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Хетафе
Атлетико М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Хетафе
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
3МароккозщАбделькадир Абкар
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
16ИспаниязщДиего Рико
6ИспанияпзМарио Мартин
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
18ИспаниянпАлекс Санкрис
23ИспаниянпАдриан Лисо
9ИспаниянпБорха Майораль
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
3ИталиязщМаттео Руджери
15ФранциязщКлеман Лангле
14ИспанияпзМаркос Льоренте
8ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
10ИспаниянпАлекс Баэна
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
20АргентинанпДжулиано Симеоне
ИспанияХосе Бордалас
АргентинаДиего Симеоне
09.03.2025Испания — Примера27-й турХетафе2 : 1Атлетико М
04.02.2025Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М5 : 0Хетафе
15.12.2024Испания — Примера17-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Хетафе1 : 3Атлетико М
15.05.2024Испания - Примера36-й турХетафе0 : 3Атлетико М
19.12.2023Испания - Примера18-й турАтлетико М3 : 3Хетафе
04.02.2023Испания - Примера20-й турАтлетико М1 : 1Хетафе
15.08.2022Испания - Примера1-й турХетафе0 : 3Атлетико М
12.02.2022Испания - Примера24-й турАтлетико М4 : 3Хетафе
21.09.2021Испания - Примера6-й турХетафе1 : 2Атлетико М
09.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Хетафе
31.10.2025Испания — Примера11-й турХетафе2 : 1
25.10.2025Испания — Примера10-й тур0 : 1Хетафе
19.10.2025Испания — Примера9-й турХетафе0 : 1
03.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Хетафе
08.11.2025Испания — Примера12-й турАтлетико М3 : 1
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турАтлетико М3 : 1
01.11.2025Испания — Примера11-й турАтлетико М3 : 0
27.10.2025Испания — Примера10-й тур0 : 2Атлетико М
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур4 : 0Атлетико М
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1317
9 Севилья1216
10 Сельта1316
11 Алавес1315
12 Райо Вальекано1215
13 Эльче1215
14 Реал Сосьедад1213
15 Валенсия1313
16 Мальорка1212
17 Осасуна1211
18
Зона вылета
Жирона1210
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо128

Отзывы и комментарии к матчу

