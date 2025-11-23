Ван - БКМА 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 13:00
23 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - БКМА, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ван
Чаренцаван
БКМА
Ереван
История личных встреч
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|26.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|22.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|13.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|24.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|7 : 1
|24.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|26.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 1
|03.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|13
|31
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|14
|29
| 3
Лига конференций
|Урарту
|14
|26
|4
|Пюник
|12
|23
|5
|Ноа
|12
|22
|6
|Ван
|13
|17
|7
|БКМА
|12
|11
|8
|Ширак
|14
|10
|9
|Гандзасар
|14
|9
| 10
Зона вылета
|Арарат
|14
|3