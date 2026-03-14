02:25 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Свернуть список

Президент «Барселоны» рассказал о том, как они ощущали себя преданными из-за перехода Дро в «ПСЖ»

Дата публикации: 14-03-2026 02:15

 

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал трансфер воспитанника каталонского клуба Дро Фернандеса в «ПСЖ», подчеркнув, что данная сделка не состоялась бы, если бы интересы игрока представлял агент Жорже Мендеш.

«Если бы Дро представлял Жорже Мендеш, этот переход в «Пари Сен-Жермен» никогда бы не произошёл. Мы чувствовали себя преданными», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Стоит отметить, что Жорже Мендеш является агентом нескольких футболистов «Барселоны», в числе которых Ламин Ямаль и Алекс Бальде, что подчёркивает его серьёзное влияние на игроков клуба.

Клуб из Парижа официально объявил о переходе Дро Фернандеса 27 января 2026 года. Игроком управляет агентство De la Peña & Sostres, которое также представляет интересы таких футболистов, как Гави и Эрик Гарсия.

Таким образом, ситуация с переходом Дро стала дополнительным поводом для обсуждения роли агентов в современных трансферах и их влияния на клубные интересы. Лапорта выразил разочарование в том, как некоторые трансферы могут подрывать доверие между клубом и игроками, особенно когда речь идёт о взаимоотношениях с влиятельными агентами.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close