Кривбасс - Верес 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
23 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Кривбасс
Верес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Верес, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Верес
Ровно
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
22.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Кривбасс0 : 3Верес
18.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур Верес0 : 2Кривбасс
30.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Верес0 : 2Кривбасс
17.09.2023 Украина - Премьер-лига 7-й тур Кривбасс2 : 1Верес
01.04.2023 Украина - Премьер-лига 19-й тур Верес1 : 2Кривбасс
10.09.2022 Украина - Премьер-лига 4-й тур Кривбасс0 : 1Верес
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Кривбасс
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кривбасс2 : 2
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Кривбасс
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Кривбасс
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Кривбасс3 : 1
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Верес1 : 0
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 3Верес
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Верес0 : 0
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Верес1 : 1
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Верес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1223
4 Колос1322
5 Динамо К1320
6 Кривбасс1220
7 Металлист 19251320
8 Заря1219
9 Карпаты1318
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1316
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия129
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава136

