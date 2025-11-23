Арсенал - Тоттенхэм 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 18:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
23 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|19
|пз
|Леандро Троссард
|23
|пз
|Микель Мерино
|7
|нп
|Букайо Сака
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|7
|пз
|Хави Симонс
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Томас Франк
История личных встреч
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|12.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|12
|20
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|6
|Сандерленд
|12
|19
|7
|Борнмут
|12
|19
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|9
|Астон Вилла
|11
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|11
|Ливерпуль
|12
|18
|12
|Брентфорд
|12
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Фулхэм
|12
|14
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|11
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2