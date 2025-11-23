05:09 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Арсенал - Тоттенхэм 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 18:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
23 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
3 Испания зщ Кристьян Москера
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Эберечи Эзе
19 Бельгия пз Леандро Троссард
23 Испания пз Микель Мерино
7 Англия нп Букайо Сака
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
6 Португалия пз Жоау Пальинья
7 Нидерланды пз Хави Симонс
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
20 Гана пз Мохаммед Кудус
28 Франция пз Вильсон Одобер
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Дания Томас Франк
История личных встреч
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал0 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Арсенал
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Арсенал
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Арсенал
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Арсенал
26.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Арсенал
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 3Арсенал
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Арсенал
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Арсенал1 : 0
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Челси1223
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
4
Лига чемпионов
Кристал Пэлас1220
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1219
6 Сандерленд1219
7 Борнмут1219
8 Тоттенхэм Хотспур1118
9 Астон Вилла1118
10 Манчестер Юнайтед1118
11 Ливерпуль1218
12 Брентфорд1216
13 Эвертон1115
14 Фулхэм1214
15 Ньюкасл Юнайтед1112
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1111
19
Зона вылета
Бёрнли1210
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close