Гран-при Лас-Вегаса 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 22
Начало трансляции: 23-11-2025 06:00
Арена: Городская трасса Лас-Вегас (Лас-Вегас, США)Этап 22, Лас-Вегас, США. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 Ноября 2025 года в 07:00 (+03:00)
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Ландо Норрис
|McLaren
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Карлос Сайнс
|Williams
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|5
|Оскар Пиастри
|McLaren
|6
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|7
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|8
|Исак Хаджар
|Racing Bulls
|9
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|11
|Нико Хюлькенберг
|Kick Sauber
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|Эстебан Окон
|Haas
|14
|Оливер Берман
|Haas
|15
|Франко Колапинто
|Alpine
|16
|Алекс Албон
|Williams
|17
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|18
|Габриэл Бортолето
|Kick Sauber
|19
|Юки Цунода
|Red Bull
|20
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari