05:09 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Овьедо - Райо Вальекано 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 15:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
23 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Овьедо
Райо Вальекано

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Райо Вальекано, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Райо Вальекано
Мадрид
13 Испания вр Аарон Эскандель
22 Испания зщ Начо Видаль
4 Испания зщ Давид Костас
16 Ангола зщ Давид Карму
25 Испания зщ Хавьер Лопес
11 Аргентина пз Сантьяго Коломбатто
20 Бельгия пз Леандер Дендонкер
5 Испания пз Альберто Рейна
9 Уругвай нп Федерико Виньяс
7 Марокко нп Ильяс Шаир
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
32 Сенегал зщ Нобель Менди
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
17 Испания пз Унай Лопес
6 Сенегал пз Пате Сисс
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
15 Испания пз Херард Гумбау
18 Испания нп Альваро Гарсия
7 Испания нп Иси Паласон
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
20.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Райо Вальекано4 : 1Овьедо
22.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Овьедо0 : 0Райо Вальекано
09.02.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 27-й тур Райо Вальекано1 : 1Овьедо
01.12.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Овьедо2 : 1Райо Вальекано
12.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Райо Вальекано2 : 2Овьедо
20.08.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 1-й тур Овьедо2 : 3Райо Вальекано
19.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Райо Вальекано2 : 0Овьедо
09.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Овьедо2 : 0Райо Вальекано
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Овьедо
03.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Овьедо0 : 0
28.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 4 : 2 ДВОвьедо
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 3 : 3Овьедо
17.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Овьедо0 : 2
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Райо Вальекано0 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Райо Вальекано3 : 2
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 4 : 0Райо Вальекано
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Райо Вальекано1 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 2Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1317
9 Севилья1216
10 Сельта1316
11 Алавес1315
12 Райо Вальекано1215
13 Эльче1215
14 Реал Сосьедад1213
15 Валенсия1313
16 Мальорка1212
17 Осасуна1211
18
Зона вылета
Жирона1210
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо128

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close