Овьедо - Райо Вальекано 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 15:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
23 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Райо Вальекано, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Давид Костас
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|5
|пз
|Альберто Рейна
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|17
|пз
|Унай Лопес
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|15
|пз
|Херард Гумбау
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Иньиго Перес
История личных встреч
|20.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|4 : 1
|22.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 1
|01.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 1
|12.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|2 : 2
|20.08.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|2 : 3
|19.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|2 : 0
|09.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|4 : 2 ДВ
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 3
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Сельта
|13
|16
|11
|Алавес
|13
|15
|12
|Райо Вальекано
|12
|15
|13
|Эльче
|12
|15
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|12
|12
|17
|Осасуна
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8