Брага - Насьонал 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 19:30
23 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок Португалии, 1/16 финала
Брага
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Насьонал, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Брага0 : 1Насьонал
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Брага1 : 0Насьонал
20.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал0 : 3Брага
25.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Брага2 : 2Насьонал
12.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Насьонал0 : 5Брага
28.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Насьонал1 : 2Брага
17.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Брага2 : 1Насьонал
18.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Насьонал0 : 3Брага
30.10.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Брага5 : 0Насьонал
12.08.2018 Португалия - Примейра 1-й тур Брага4 : 2Насьонал
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Брага2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Брага3 : 4
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 1Брага
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Брага4 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Брага2 : 0
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Насьонал
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал0 : 1
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 1Насьонал
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал3 : 2
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Брага0 : 1Насьонал
Турнирная таблица
2-й раунд
Ош Белененсеш
Маритиму
2 : 0
Синтренсе
Визела
2 : 1
Санжуаненсе
Фелгейраш
0 : 4
Паредиш
Шавиш
0 : 2
Лузитану де Эвора
Серпа
1 : 0
Амаранти
Сантарем
2 : 0
Монкарапашенсе
Анадия
1 : 1 1 : 4
Машику
Вила Реал
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Ребордоза
1 : 0
Силвиш
Оливейра Оспиталь
3 : 2 ДВ
Мортагуа
Ош Мариалваш
0 : 0 5 : 3
3-й раунд
Шавиш
Бенфика
0 : 2
Сан-Жоау Вер
Фамаликан
0 : 3
Лейрия
Алверка
2 : 2 4 : 2
Алпендорада
Эштрела
3 : 1
Портимоненсе
Арока
1 : 2
Академику
Жил Висенте
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Спортинг
2 : 3 ДВ
Фафи
Морейренсе
1 : 0
Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
2 : 0
Амаранти
Лейшойнш
1 : 2 ДВ
Синтренсе
Риу Аве
3 : 2
Вила Реал
Тондела
1 : 5
Анадия
Мариньенсе
0 : 0 6 : 7
Ош Белененсеш
Эшторил
1 : 2
1/16 финала
Атлетико Лиссабон
Бенфика
0 : 2
АВС
Академику
0 : 0 7 : 6
Алпендорада
Каза Пия
0 : 3
Витория Гимарайнш
Мортагуа
4 : 0
Ковильян
Лузитану де Эвора
0 : 2
1 Дезембру
Лейрия
1 : 3
Эшторил
Фамаликан
22.11
Спортинг
Мариньенсе
22.11
Порту
Синтренсе
22.11
Лузитания Лороза
Торринсе
23.11
Фафи
Арока
23.11
Вила Меа
Лейшойнш
23.11
Фаренсе
Силвиш
23.11
Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
23.11
Тондела
Калдаш
23.11
Брага
Насьонал
23.11

Отзывы и комментарии к матчу

