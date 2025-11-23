05:11 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Сморгонь - Молодечно 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 13:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
23 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Сморгонь
Молодечно

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Молодечно, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Молодечно2 : 1Сморгонь
18.11.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Сморгонь0 : 4
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 0Сморгонь
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 2
24.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 2Сморгонь
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Сморгонь1 : 0
07.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Молодечно0 : 1
31.10.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 1 : 0Молодечно
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Молодечно0 : 1
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Молодечно
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Молодечно1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2854
4 Динамо-Брест2848
5 Неман2945
6 Торпедо-БелАЗ2845
7 Ислочь2845
8 Минск2845
9 Гомель2840
10 БАТЭ2837
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2825
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2811

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close