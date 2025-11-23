«Атлетико» одержал минимальную победу над «Хетафе» в 13-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 23-11-2025 23:08

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Хетафе» и мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Колисеум» в Хетафе, Испания. Функции главного арбитра выполнял Гильермо Куадра Фернандес. Матч прошёл в напряжённой борьбе, футболисты обеих команд старались действовать максимально аккуратно в обороне и не допускать серьёзных ошибок.

Первый тайм получился достаточно сдержанным, обе команды смогли создать несколько опасных моментов у ворот соперника, однако реализовать их не удалось. Второй тайм мало отличался от первого по своему содержанию - соперники играли осторожно, не рискуя и не раскрываясь, ведь цена любой ошибки была крайне высокой. Лишь на 83-й минуте произошёл решающий эпизод. Защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте в попытке прервать острую атаку соперника неудачно подставил ногу и отправил мяч в собственные ворота, оформив автогол. Этот гол стал единственным и определил победителя встречи - «Атлетико» добился минимальной победы со счётом 1:0.

После тринадцати сыгранных туров «Хетафе» имеет в активе 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» пополнил свой багаж до 28 очков и расположился на четвёртой строчке. Главными фаворитами сезона остаются мадридский «Реал» и «Барселона», которые с 31 очком продолжают борьбу за лидерство в Ла Лиге. Следующие туры обещают быть интересными, ведь разрыв между командами в верхней части таблицы остаётся минимальным и интрига в борьбе за чемпионство только нарастает.