Есть серьёзное «но»: L'Equipe с пессимизмом оценила дебют Забарного в ПСЖ

Дата публикации: 24-11-2025 00:10

Авторитетное французское спортивное издание L'Equipe выразило скептицизм относительно начала карьеры защитника сборной Украины Ильи Забарного в составе столичного клуба «ПСЖ».

В свежем номере газеты был опубликован материал, в котором говорится, что в парижской команде на текущий момент отсутствует достойная альтернатива ключевой паре центральных защитников — Маркиньосу и Вильяну Пачо.

По мнению L'Equipe, Забарный демонстрирует неплохой уровень игры, однако в его выступлениях пока не наблюдается значительного прогресса или заметного вклада в командную игру. Украинский футболист пока не готов рассматриваться в качестве надежного варианта замены для Маркиньоса в центральной защите.

Таким образом, несмотря на потенциал и перспективы, которые у него есть, Забарный должен ещё многому научиться и укрепить свои позиции, чтобы заслужить доверие тренерского штаба и стать полноценным игроком основы в одном из ведущих европейских клубов.