Два гола Оливье Жиру обеспечили «Лиллю» победу над «Парижем» в 13-м туре Лиги 1

Дата публикации: 24-11-2025 01:30

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026 между командами "Лилль" и "Париж". Встреча проходила на стадионе "Декатлон Арена - Пьер-Моруа" в городе Вильнёв-д'Аск, Франция. Главным рефери поединка выступил Бенуа Мийо. Матч выдался насыщенным на события и завершился убедительной победой хозяев поля со счетом 4:2.

Первый мяч в ворота "Лилля" забил форвард гостей Виллем Жеббель уже на 11-й минуте, что позволило "Парижу" повести в счете. Однако к 40-й минуте нападающий "Лилля" Оливье Жиру блестяще реализовал свой момент и сравнял счет, вернув интригу в игру. Во втором тайме Жиру продолжил свою результативную серию: на 77-й минуте он уверенно реализовал пенальти, оформив дубль и вывел свою команду вперед. Дальнейшее преимущество хозяев укрепил защитник Айсса Манди, который отличился на 80-й минуте встречи.

Гости не сдавались, и на 84-й минуте полузащитник "Парижа" Лоанн Дусе смог сократить разницу в счете, подарив своей команде надежду на спасение. Однако окончательные аккорды матча остались за "Лиллем": на 90+6-й минуте нападающий Мариус Брохольм забил четвертый мяч своей команды и установил окончательный счет игры - 4:2 в пользу хозяев.

После этой убедительной домашней победы "Лилль" вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 23 очка по результатам 13 сыгранных матчей. "Париж", уступив в этой встрече, остался на двенадцатой позиции, имея в своем активе 14 очков. Матч стал очередным подтверждением высокой конкуренции в Лиге 1 и подарил болельщикам яркое зрелище с большим количеством голов и напряжённых моментов.