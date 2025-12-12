«Явный сдерживающий фактор». Бубнов о Роналду в национальной команде Португалии

Дата публикации: 12-12-2025 13:30

Бывший футболист Александр Бубнов поделился своим мнением по поводу роли нападающего Криштиану Роналду в национальной сборной Португалии накануне чемпионата мира 2026 года.

– Как мне кажется, его присутствие на поле не является для команды обузой, однако это в какой-то степени определённый тормоз. Ограничение? Конечно, это добавляет определённые ограничения в манёвренности, в скорости, во многом другом. Получается, что португальцы без него могут показывать более динамичную и мощную игру. Но если говорить о значимости для коллектива, о его влиянии на атмосферу внутри сборной, о поддержке главного тренера, то Криштиану - ключевая фигура, – отметил Бубнов.

Он добавил: – Думаю, после завершения игровой карьеры Роналду сможет спокойно остаться в сборной, к примеру, в качестве тренера или наставника. Сейчас сам он пока это не обсуждает, но у него большой опыт и авторитет, что обязательно будет полезно португальской команде. Своей энергией, знаниями и лидерством Криштиану способен и дальше помогать развитию национальной сборной, несмотря на возраст и возможное снижение физических кондиций.