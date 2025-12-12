Карим Бензема может уйти из «Аль-Иттихада» в качестве свободного агента

Дата публикации: 12-12-2025 13:31

Нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема может покинуть команду после завершения контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х. Скира отметил, что форвард готов уйти из «Аль-Иттихада» в статусе свободного агента - его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

Ранее появлялась информация, что руководство «Аль-Иттихада» пока не предлагало Бензема продлить контракт, несмотря на его заметный вклад в игру команды. Будущее французского нападающего остается неопределенным - не исключено, что после окончания контракта он может сменить клуб или попробовать себя в другом чемпионате.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 37-летний Карим Бензема уже принял участие в трех матчах и успел забить четыре гола. Кроме того, форвард отличился тремя мячами в трех встречах Элитной Лиги чемпионов АФК. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного футболиста оценивается примерно в 7 миллионов евро. Интерес к Бензема проявляют и другие клубы, поэтому будущее игрока вызывает немалый интерес среди болельщиков и экспертов.