По информации Indykaila News, опубликованной в социальной сети X, один из крупных саудовских клубов сделал предложение крайнему нападающему "Ливерпуля" и национальной сборной Египта Мохамеду Салаху. Египтянину был предложен впечатляющий контракт - 2,5 миллиона фунтов стерлингов в неделю, что составляет 120 миллионов фунтов в год. Ранее сообщалось о возникших разногласиях между Салахом, руководством английского клуба и главным тренером Арне Слотом - игрок был недоволен поведением тренера и обвинил его в проявлении неуважения.

Мохамед Салах, которому недавно исполнилось 33 года, защищает цвета мерсисайдцев с лета 2017 года. За это время египетский футболист смог выиграть с "красными" практически все престижные турниры: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки, а также клубный чемпионат мира по футболу и ряд других трофеев.

В текущем сезоне Салах успел принять участие в 19 матчах на клубном уровне. За это время он отличился пятью забитыми мячами и сделал три результативные передачи.