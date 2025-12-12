Нони Мадуэке установил исторический рекорд «Арсенала» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 12-12-2025 13:34

Вингер лондонского "Арсенала" и сборной Англии Нони Мадуэке установил уникальное историческое достижение, став первым футболистом в истории клуба, который забил свои дебютные три мяча именно в рамках Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Об этом сообщает портал Opta Sport, отмечая исключительный вклад молодого игрока в успехи команды на европейской арене.

26 ноября Мадуэке отличился, поразив ворота мюнхенской "Баварии" в поединке пятого тура Лиги чемпионов, завершившемся победой "Арсенала" со счетом 3:1. А уже 10 декабря вингер оформил дубль в матче против бельгийского "Брюгге" на стадии шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025-2026 годов, что позволило ему войти в историю "канониров".

В текущем сезоне Нони Мадуэке сыграл за "Арсенал" уже 12 матчей во всех соревнованиях, отличившись тремя забитыми голами и существенно усилив атакующий потенциал команды.

Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста в настоящее время оценивается в 50 миллионов евро, что говорит о высоком уровне и перспективах Мадуэке в европейском футболе и лично для "Арсенала".