Болельщики выбрали Роберта Санчеса, вратаря «Челси», игроком месяца

Дата публикации: 12-12-2025 13:32

Вратарь "Челси" Роберт Санчес был признан "Игроком месяца" по версии болельщиков, согласно Ассоциации профессиональных футболистов. Официальный сайт лондонского клуба подтвердил данную новость, отметив, что этот титул присуждается за выдающиеся выступления на протяжении ноября.

Санчес уверенно защищал ворота "Челси": в четырёх из шести матчей всех турниров за месяц он не пропустил ни одного мяча, продемонстрировав высокий класс и стабильность. За этот период в ворота испанского голкипера лишь трижды залетал мяч - дважды отличился "Карабах" и один раз "Арсенал". Особенно важно, что именно Санчес стал первым вратарём в истории клуба, который был удостоен такой награды со стороны фанатов.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 2025/2026 Роберт Санчес, наряду с Дином Хендерсоном из "Кристал Пэлас", уже семь раз отстоял свои ворота на ноль, пропустив всего несколько мячей, чем подтвердил свой высокий уровень. По показателю "сухих" матчей они уступают только Давиду Райе из "Арсенала", у которого восемь таких игр. Эти успехи подчеркивают значимость Санчеса для "Челси" и его вклад в стабильную игру защитной линии команды.