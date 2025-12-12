02:17 ()
Динамо Др - Айнтрахт Б 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 19:30
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
12 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Динамо Др
Айнтрахт Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Айнтрахт Б, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия).

Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
08.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б1 : 1Динамо Др
29.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Динамо Др1 : 1Айнтрахт Б
10.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Б1 : 0Динамо Др
28.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Динамо Др3 : 2Айнтрахт Б
06.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 3 : 1Динамо Др
30.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Динамо Др2 : 1
21.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Динамо Др
07.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Динамо Др1 : 2
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 0Динамо Др
07.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б1 : 1
29.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Б2 : 0
21.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 0Айнтрахт Б
09.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б0 : 2
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041534
2
Повышение
Эльверсберг1530
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 981529
4 Падерборн 071529
5 Ганновер-961528
6 Кайзерслаутерн1526
7 Герта1526
8 Карлсруэ1521
9 Бохум1519
10 Пройссен Мюнстер1519
11 Нюрнберг1519
12 Арминия1517
13 Хольштайн1516
14 Айнтрахт Б1514
15 Фортуна1514
16
Стыковая зона
Гройтер Фюрт1514
17
Зона вылета
Динамо Др1513
18
Зона вылета
Магдебург1513

