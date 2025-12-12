Динамо Др - Айнтрахт Б 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 19:30
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
12 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Айнтрахт Б, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|08.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|29.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|10.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|28.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|06.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|15
|34
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|15
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|15
|29
|4
|Падерборн 07
|15
|29
|5
|Ганновер-96
|15
|28
|6
|Кайзерслаутерн
|15
|26
|7
|Герта
|15
|26
|8
|Карлсруэ
|15
|21
|9
|Бохум
|15
|19
|10
|Пройссен Мюнстер
|15
|19
|11
|Нюрнберг
|15
|19
|12
|Арминия
|15
|17
|13
|Хольштайн
|15
|16
|14
|Айнтрахт Б
|15
|14
|15
|Фортуна
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Гройтер Фюрт
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|15
|13