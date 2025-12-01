21:04 ()
КуПС - Лозанна 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 22:00
Стадион: Таммелан (Тампере, Финляндия), вместимость: 8017
11 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
КуПС
Лозанна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КуПС - Лозанна, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Таммелан (Тампере, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КуПС
Куопио, Финляндия
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Главные тренеры
ФинляндияЯркко Висс
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 0КуПС
09.11.2025Финляндия — ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 10-й тур0 : 2КуПС
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турКуПС3 : 1
02.11.2025Финляндия — ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 9-й турКуПС3 : 2
30.10.2025Финляндия — ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 8-й турКуПС1 : 1
07.12.2025Швейцария — Суперлига16-й турЛозанна0 : 0
30.11.2025Швейцария — Суперлига15-й турЛозанна2 : 1
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 0Лозанна
23.11.2025Швейцария — Суперлига14-й тур1 : 0Лозанна
09.11.2025Швейцария — Суперлига13-й турЛозанна2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

