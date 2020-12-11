21:03 ()
ФКСБ - Фейеноорд 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 22:00
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
11 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). , Общий этап. 6-й тур
ФКСБ
Фейеноорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ФКСБ - Фейеноорд, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Главные тренеры
КипрЭлиас Хараламбус
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
06.12.2025Румыния — Лига 119-й турФКСБ0 : 0
30.11.2025Румыния — Лига 118-й тур1 : 2ФКСБ
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур1 : 0ФКСБ
22.11.2025Румыния — Лига 117-й турФКСБ1 : 1
09.11.2025Румыния — Лига 116-й тур3 : 3ФКСБ
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турФейеноорд6 : 1
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 2Фейеноорд
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турФейеноорд1 : 3
23.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й турФейеноорд2 : 4
09.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лион512
2
1/8 финала
Мидтьюлланн512
3
1/8 финала
Астон Вилла512
4
1/8 финала
Фрайбург511
5
1/8 финала
Бетис511
6
1/8 финала
Ференцварош511
7
1/8 финала
Генк510
8
1/8 финала
Порту510
9
Плей-офф
Брага510
10
Плей-офф
Виктория Пльзень59
11
Плей-офф
Штутгарт59
12
Плей-офф
Лилль59
13
Плей-офф
Панатинаикос59
14
Плей-офф
Сельта59
15
Плей-офф
Рома59
16
Плей-офф
Бранн58
17
Плей-офф
ПАОК58
18
Плей-офф
Болонья58
19
Плей-офф
Ноттингем Форест58
20
Плей-офф
Фенербахче58
21
Плей-офф
Селтик57
22
Плей-офф
Црвена Звезда57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Янг Бойз56
25 Базель56
26 Гоу Эхед Иглс56
27 Лудогорец56
28 Штурм54
29 Ред Булл Зальцбург53
30 Фейеноорд53
31 ФКСБ53
32 Утрехт51
33 Рейнджерс51
34 Мальмё51
35 Маккаби Т-А51
36 Ницца50

