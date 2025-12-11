Форвард «Арсенала» Мадуэке: уверен, что нам по силам завоевать Лигу чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 14:13

Нападающий английского «Арсенала» Нони Мадуэке поделился своими эмоциями после уверенной победы в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (3:0).

«Для меня очень важно постоянно создавать угрозу воротам соперника - это минимум, который я должен обеспечивать для своей команды. Каждый из футболистов на поле должен ощущать, что в любой момент может произойти что-то значимое. Но я понимаю, что следующий шаг для меня - быть максимально результативным, забивать больше голов, ведь именно это поможет реализовать наши амбиции. Я стремлюсь показывать высокий уровень не только в матчах за клуб, но и в составе национальной сборной. Я верю, что способен вырасти до необходимого уровня, и для этого готов усердно тренироваться каждый день и работать над собой.

Мы с командой ощущаем, что у нас есть все шансы выиграть этот престижный турнир. Есть внутреннее убеждение, что сил хватит побороться и за чемпионство. Это должно оставаться нашей ключевой целью на весь сезон. Сейчас мы находимся в отличной позиции в турнирной таблице, поэтому нужно просто продолжать двигаться вперед и не сбавлять обороты», - приводит слова Мадуэке официальный сайт УЕФА.