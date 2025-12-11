Пеп Гвардиола о победе «Манчестер Сити» над «Реалом»: такой игры может не хватить против «ПСЖ»

Дата публикации: 11-12-2025 14:12

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «горожане» одержали выездную победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:1. Наставник отметил, что если бы соперником была другая сильная команда, итог матча мог бы оказаться иным.

«В первом тайме "Реал" был сильнее нас. Мы действовали слишком раскованно, не смогли захватить контроль над игрой. Прошу правильно понять мои слова - я вовсе не пытаюсь приуменьшить важность этой победы на «Сантьяго Бернабеу». Я действительно счастлив за своих футболистов и искренне горжусь каждым из них. Но, имея опыт участия в полуфиналах и финалах Лиги чемпионов, я понимаю, что того уровня игры, который мы показали сегодня, может оказаться недостаточно в противостояниях с такими клубами, как, например, ПСЖ. Нужно действовать увереннее и надёжнее в ключевых эпизодах. Соперники топ-класса не прощают ошибок, поэтому важно совершенствоваться и стремиться к лучшему», - сказал Гвардиола в интервью изданию Le Parisien.