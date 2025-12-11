Новый тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал ситуацию с Салахом на фоне конфликта

Дата публикации: 11-12-2025 14:15

Главный тренер английского клуба Ливерпуль Арне Слот прокомментировал конфликт с нападающим команды Мохамедом Салахом. Инцидент произошел на фоне недавнего недопонимания между наставником и одним из лидеров мерсисайдцев.

Выделяя важность саморефлексии внутри команды, Слот отметил: "Вы говорите, что все люди совершают ошибки в жизни... Поэтому первым делом - должен ли сам игрок признать, что он тоже мог ошибиться? Также стоит вопрос, кто должен проявлять инициативу для решения подобных ситуаций - я как тренер или сам футболист?" Эти слова Арне Слота передает журналист и известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее Мохамед Салах не скрывал своего недовольства текущим положением дел, выразив критику в адрес Ливерпуля после того, как его игровое время заметно сократилось. В ответ на это главный тренер исключил форварда из заявки на важнейший матч Лиги чемпионов УЕФА против миланского Интера, что только подогрело разговоры о напряжённости в команде. Сейчас болельщики внимательно следят за развитием ситуации и взаимоотношениями между тренером и лидером атаки.