14:50 ()
Онлайн трансляции
Четверг 11 декабря
Свернуть список

Новый тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал ситуацию с Салахом на фоне конфликта

Дата публикации: 11-12-2025 14:15

 

Главный тренер английского клуба Ливерпуль Арне Слот прокомментировал конфликт с нападающим команды Мохамедом Салахом. Инцидент произошел на фоне недавнего недопонимания между наставником и одним из лидеров мерсисайдцев.

Выделяя важность саморефлексии внутри команды, Слот отметил: "Вы говорите, что все люди совершают ошибки в жизни... Поэтому первым делом - должен ли сам игрок признать, что он тоже мог ошибиться? Также стоит вопрос, кто должен проявлять инициативу для решения подобных ситуаций - я как тренер или сам футболист?" Эти слова Арне Слота передает журналист и известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее Мохамед Салах не скрывал своего недовольства текущим положением дел, выразив критику в адрес Ливерпуля после того, как его игровое время заметно сократилось. В ответ на это главный тренер исключил форварда из заявки на важнейший матч Лиги чемпионов УЕФА против миланского Интера, что только подогрело разговоры о напряжённости в команде. Сейчас болельщики внимательно следят за развитием ситуации и взаимоотношениями между тренером и лидером атаки.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close