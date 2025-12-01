Лион - Гоу Эхед Иглс 11 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 11-12-2025 22:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
11 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). , Общий этап. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион, Франция
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Мелвин Бул
История личных встреч
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 4
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лион
|5
|12
| 2
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Фрайбург
|5
|11
| 5
1/8 финала
|Бетис
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Ференцварош
|5
|11
| 7
1/8 финала
|Генк
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Порту
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Брага
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Штутгарт
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Лилль
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Панатинаикос
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Сельта
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Рома
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Бранн
|5
|8
| 17
Плей-офф
|ПАОК
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Болонья
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Ноттингем Форест
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Фенербахче
|5
|8
| 21
Плей-офф
|Селтик
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Янг Бойз
|5
|6
|25
|Базель
|5
|6
|26
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|27
|Лудогорец
|5
|6
|28
|Штурм
|5
|4
|29
|Ред Булл Зальцбург
|5
|3
|30
|Фейеноорд
|5
|3
|31
|ФКСБ
|5
|3
|32
|Утрехт
|5
|1
|33
|Рейнджерс
|5
|1
|34
|Мальмё
|5
|1
|35
|Маккаби Т-А
|5
|1
|36
|Ницца
|5
|0