Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал о своих чувствах по поводу возвращения Жезуса после травмы

Дата публикации: 11-12-2025 14:10

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями после того, как нападающий Габриэл Жезус вернулся на поле в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Игра завершилась победой "Арсенала" со счетом 3:0, что позволило команде одержать уже шестую подряд победу в нынешнем розыгрыше престижного европейского турнира.

– Я крайне счастлив за Габриэла. Думаю, вы сами видите, насколько вся команда его ценит и как он важен для нас. Это было очень непростое испытание для него: почти год Жезус вынужден был бороться с серьезной травмой, постоянно преодолевая трудности на пути к возвращению на поле. Сегодня мы вновь увидели его искреннюю улыбку, почувствовали его привычную энергию и увидели тот уровень игры, к которому он привык нас приучать. Очень здорово, что он смог показать такой футбол в своем первом же матче после долгого отсутствия – все в команде безумно рады за него, – приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".