Кварацхелия объяснил, почему «ПСЖ» не сумел победить «Атлетик»

Дата публикации: 11-12-2025 14:14

Грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился мнением о том, что стало самым большим препятствием для его команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетика», закончившемся без забитых голов - со счетом 0:0. Футболист объяснил, почему парижане не смогли завоевать победу и заработать три важных очка в этом поединке.

«Что оказалось особенно трудным сегодня? По моему мнению, самым сложным оказалось забить гол. К сожалению, сегодня нам не удалось реализовать свои моменты и отличиться в атаке. Проблемы с завершением атак сказались на результате. Мы обязаны уделять этому аспекту больше внимания на тренировках и работать над реализацией. Именно это, на мой взгляд, стало главной причиной сегодняшней ничейной игры», - отметил Кварацхелия в прямом эфире Okko после финального свистка.

На текущий момент «ПСЖ» занимает третью позицию в своей группе, имея на счету 13 очков. «Атлетик», в сравнении с соперником, располагается на 28-м месте турнирной таблицы, набрав всего 5 очков. Оба клуба продолжат борьбу за выход в следующий этап и постараются наверстать упущенное в оставшихся встречах.