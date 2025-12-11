Габриэль Мартинелли близок к повторению достижения Тьерри Анри

Дата публикации: 11-12-2025 14:11

Бразильский вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли вплотную приблизился к рекорду бывшей легенды "канониров" Тьерри Анри по результативности в еврокубковых матчах, о чём сообщает статистическая служба Opta в социальной сети X. В данный момент у Мартинелли на счету пять голов, забитых подряд в Лиге чемпионов. Для повторения достижения Анри нужна ещё одна результативная игра, так как знаменитый француз отличился шесть раз подряд в играх еврокубков, установив тем самым особый клубный рекорд. Последний гол Габриэль забил в матче против "Брюгге" во втором круге группового этапа Лиги чемпионов, где лондонцы уверенно победили со счётом 3:0.

Сейчас Мартинелли 24 года, он защищает цвета "Арсенала" с 2019 года. В сезоне 2023/24 универсальный форвард уже принял участие в 17 матчах за лондонский клуб на всех турнирах, в которых отличился шестью точными ударами и один раз выступил в роли ассистента. Его вклад в успехи команды особенно ценен в еврокубках, где он регулярно демонстрирует высокую результативность.

Отдельно стоит подчеркнуть, что из шести забитых голов бразильца только один пришёлся на матчи Английской премьер-лиги - остальные были забиты в европейских турнирах, что подчеркивает его особую роль в составе "Арсенала" на международной арене.