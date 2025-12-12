Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 22:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
12 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Райан Мэйсон
|Рубен Селльес
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 2
|26.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 2
|11.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|09.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 0
|18.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|4 : 0
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|3 : 2
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|3 : 2
|26.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|3 : 2
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|4 : 0
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 3
|26.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|20
|44
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|20
|39
| 3
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|20
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|20
|34
| 5
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|20
|32
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|20
|31
|7
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|31
|8
|Сток Сити
|20
|30
|9
|Саутгемптон
|20
|30
|10
|Бристоль Сити
|20
|30
|11
|Бирмингем Сити
|20
|28
|12
|Уотфорд
|20
|28
|13
|Лестер Сити
|20
|28
|14
|Рексем
|20
|27
|15
|Дерби Каунти
|20
|27
|16
|Вест Бромвич Альбион
|20
|25
|17
|Шеффилд Юнайтед
|20
|23
|18
|Суонси Сити
|20
|23
|19
|Чарльтон Атлетик
|19
|23
|20
|Блэкберн Роверс
|19
|22
|21
|Оксфорд Юнайтед
|20
|19
| 22
Зона вылета
|Портсмут
|19
|17
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|20
|14
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|19
|-9