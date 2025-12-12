02:17 ()
Свернуть список

Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 22:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
12 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Райан Мэйсон
Испания Рубен Селльес
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Вест Бромвич Альбион
08.12.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Шеффилд Юнайтед
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Вест Бромвич Альбион
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Шеффилд Юнайтед
11.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Юнайтед
09.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 0Шеффилд Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Вест Бромвич Альбион
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Юнайтед
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Шеффилд Юнайтед
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 3 : 1Вест Бромвич Альбион
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2
26.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 0
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур 2 : 3Шеффилд Юнайтед
26.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0
23.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 0 : 3Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2044
2
Повышение
Мидлсбро2039
3
Плей-офф за повышение
Миллуолл2035
4
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2034
5
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2032
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити2031
7 Куинз Парк Рейнджерс2031
8 Сток Сити2030
9 Саутгемптон2030
10 Бристоль Сити2030
11 Бирмингем Сити2028
12 Уотфорд2028
13 Лестер Сити2028
14 Рексем2027
15 Дерби Каунти2027
16 Вест Бромвич Альбион2025
17 Шеффилд Юнайтед2023
18 Суонси Сити2023
19 Чарльтон Атлетик1923
20 Блэкберн Роверс1922
21 Оксфорд Юнайтед2019
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Норвич Сити2014
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей19-9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close