Криштиану Роналду прокомментировал объявление Руя Патрисиу о завершении карьеры

Дата публикации: 12-12-2025 13:35

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими эмоциями по поводу новости о завершении карьеры 37-летнего португальского вратаря Руя Патрисиу.

"Спасибо за все, Руй! Поздравляю с блестящей карьерой!" - написал Роналду в социальных сетях в комментарии к посту о завершении выступлений Патрисиу в профессиональном футболе. Для Роналду и Патрисиу завершение пути в национальной сборной стало символом целой эпохи, ведь оба футболиста много лет выступали за команду и вместе добивались значимых побед.

Руй Патрисиу, воспитанник лиссабонского "Спортинга", за годы карьеры защищал ворота не только своего родного клуба, но и выступал за английский "Вулверхэмптон", итальянские "Рому" и "Аталанту", а также за "Аль-Айн" из ОАЭ. В составе сборной Португалии опытный голкипер провёл 108 матчей, сыграл важную роль в победе национальной команды на чемпионате Европы - 2016 и в триумфе на турнире Лига наций УЕФА - 2018/2019. Своими выступлениями он внес огромный вклад в историю португальского футбола, оставив свой след как один из лучших вратарей страны за последние десятилетия.