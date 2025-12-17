Гарри Кейн выделил самый впечатляющий гол «Баварии» в 2025 году

Дата публикации: 17-12-2025 21:12

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн рассказал о самом запоминающемся голе клуба в 2025 году. По словам английского форварда, именно его мяч, забитый в ворота леверкузенского "Байера" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2024/2025, стал для него особенным и оставил яркие эмоции.

– Один гол, который мне действительно очень запомнился, - это мой первый гол в плей-офф Лиги чемпионов против "Байера" на "Арене Мюнхен". Вокруг этой встречи ощущался невероятный ажиотаж. Это был очень важный матч плей-офф против наших ключевых соперников в Германии в тот период. Первая половина игры прошла при невероятной поддержке болельщиков, шум на трибунах зашкаливал. После подачи я забил ударом головой и испытал невероятный заряд адреналина. Без сомнения, этот момент останется одним из моих любимых событий года, - приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

В текущем сезоне "Бавария" уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, имея 38 очков после 14 туров. В групповом этапе Лиги чемпионов мюнхенский клуб находится на второй позиции, набрав 15 очков по итогам шести встреч. Команда демонстрирует стабильную и яркую игру, а Кейн подтверждает статус одного из лидеров коллектива, результативно проявляя себя в самых важных матчах сезона.