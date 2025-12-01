Санта-Клара - Спортинг 18 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 18-12-2025 21:45
18 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 0
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|26.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|07.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|05.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Ош Белененсеш
Маритиму
|2 : 0
| Синтренсе
Визела
|2 : 1
| Санжуаненсе
Фелгейраш
|0 : 4
| Паредиш
Шавиш
|0 : 2
| Лузитану де Эвора
Серпа
|1 : 0
| Амаранти
Сантарем
|2 : 0
| Монкарапашенсе
Анадия
|1 : 1 1 : 4
| Машику
Вила Реал
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Ребордоза
|1 : 0
| Силвиш
Оливейра Оспиталь
|3 : 2 ДВ
| Мортагуа
Ош Мариалваш
|0 : 0 5 : 3
3-й раунд
| Шавиш
Бенфика
|0 : 2
| Сан-Жоау Вер
Фамаликан
|0 : 3
| Лейрия
Алверка
|2 : 2 4 : 2
| Алпендорада
Эштрела
|3 : 1
| Портимоненсе
Арока
|1 : 2
| Академику
Жил Висенте
|2 : 1
| Пасуш де Феррейра
Спортинг
|2 : 3 ДВ
| Фафи
Морейренсе
|1 : 0
| Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
|2 : 0
| Амаранти
Лейшойнш
|1 : 2 ДВ
| Синтренсе
Риу Аве
|3 : 2
| Вила Реал
Тондела
|1 : 5
| Анадия
Мариньенсе
|0 : 0 6 : 7
| Ош Белененсеш
Эшторил
|1 : 2
1/16 финала
| Атлетико Лиссабон
Бенфика
|0 : 2
| АВС
Академику
|0 : 0 7 : 6
| Алпендорада
Каза Пия
|0 : 3
| Витория Гимарайнш
Мортагуа
|4 : 0
| Ковильян
Лузитану де Эвора
|0 : 2
| 1 Дезембру
Лейрия
|1 : 3
| Эшторил
Фамаликан
|1 : 2
| Спортинг
Мариньенсе
|3 : 0
| Порту
Синтренсе
|3 : 0
| Лузитания Лороза
Торринсе
|0 : 1
| Фафи
Арока
|2 : 1
| Вила Меа
Лейшойнш
|2 : 1 ДВ
| Фаренсе
Силвиш
|5 : 1
| Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
|3 : 0
| Тондела
Калдаш
|0 : 0 5 : 6
| Брага
Насьонал
|4 : 2
1/8 финала
| Вила Меа
Лейрия
|0 : 1
| Каза Пия
Торринсе
|17.12
| Витория Гимарайнш
АВС
|17.12
| Фаренсе
Бенфика
|17.12
| Санта-Клара
Спортинг
|18.12
| Порту
Фамаликан
|18.12
| Калдаш
Брага
|23.12
| Лузитану де Эвора
Фафи
|27.12
1/4 финала
| Santa Clara/Sporting CP
Vitoria de Guimaraes/AVS Futeb
|11.01
| Lusitano de Evora/AD Fafe
Caldas/Braga
|11.01
| Casa Pia AC/Torreense
Лейрия
|11.01
| FC Porto/Famalicao
Farense/Benfica
|11.01
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|04.02
|04.02
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|04.02
|04.02
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|24.05