Среда 17 декабря
Четверг 18 декабря
Санта-Клара - Спортинг 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 21:45
18 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/8 финала
Санта-Клара
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 2Спортинг
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Санта-Клара0 : 1Спортинг
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг2 : 1 ДВСанта-Клара
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг0 : 1Санта-Клара
01.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг3 : 0Санта-Клара
08.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Санта-Клара1 : 2Спортинг
14.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Спортинг4 : 0Санта-Клара
26.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Санта-Клара
07.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Санта-Клара3 : 2Спортинг
05.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 1Санта-Клара
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Санта-Клара
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 1Санта-Клара
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Санта-Клара3 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 2Спортинг
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг6 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 1Спортинг
05.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Спортинг
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг4 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Спортинг3 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
Ош Белененсеш
Маритиму
2 : 0
Синтренсе
Визела
2 : 1
Санжуаненсе
Фелгейраш
0 : 4
Паредиш
Шавиш
0 : 2
Лузитану де Эвора
Серпа
1 : 0
Амаранти
Сантарем
2 : 0
Монкарапашенсе
Анадия
1 : 1 1 : 4
Машику
Вила Реал
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Ребордоза
1 : 0
Силвиш
Оливейра Оспиталь
3 : 2 ДВ
Мортагуа
Ош Мариалваш
0 : 0 5 : 3
3-й раунд
Шавиш
Бенфика
0 : 2
Сан-Жоау Вер
Фамаликан
0 : 3
Лейрия
Алверка
2 : 2 4 : 2
Алпендорада
Эштрела
3 : 1
Портимоненсе
Арока
1 : 2
Академику
Жил Висенте
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Спортинг
2 : 3 ДВ
Фафи
Морейренсе
1 : 0
Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
2 : 0
Амаранти
Лейшойнш
1 : 2 ДВ
Синтренсе
Риу Аве
3 : 2
Вила Реал
Тондела
1 : 5
Анадия
Мариньенсе
0 : 0 6 : 7
Ош Белененсеш
Эшторил
1 : 2
1/16 финала
Атлетико Лиссабон
Бенфика
0 : 2
АВС
Академику
0 : 0 7 : 6
Алпендорада
Каза Пия
0 : 3
Витория Гимарайнш
Мортагуа
4 : 0
Ковильян
Лузитану де Эвора
0 : 2
1 Дезембру
Лейрия
1 : 3
Эшторил
Фамаликан
1 : 2
Спортинг
Мариньенсе
3 : 0
Порту
Синтренсе
3 : 0
Лузитания Лороза
Торринсе
0 : 1
Фафи
Арока
2 : 1
Вила Меа
Лейшойнш
2 : 1 ДВ
Фаренсе
Силвиш
5 : 1
Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
3 : 0
Тондела
Калдаш
0 : 0 5 : 6
Брага
Насьонал
4 : 2
1/8 финала
Вила Меа
Лейрия
0 : 1
Каза Пия
Торринсе
17.12
Витория Гимарайнш
АВС
17.12
Фаренсе
Бенфика
17.12
Санта-Клара
Спортинг
18.12
Порту
Фамаликан
18.12
Калдаш
Брага
23.12
Лузитану де Эвора
Фафи
27.12
1/4 финала
Santa Clara/Sporting CP
Vitoria de Guimaraes/AVS Futeb
11.01
Lusitano de Evora/AD Fafe
Caldas/Braga
11.01
Casa Pia AC/Torreense
Лейрия
11.01
FC Porto/Famalicao
Farense/Benfica
11.01
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0204.02
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0204.02
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
24.05

