Среда 17 декабря
Четверг 18 декабря
Наполи - Милан 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
18 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Наполи
Милан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Милан
Милан
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
22 Италия пз Джованни Ди Лоренцо
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
3 Испания пз Мигель Гутьеррес
7 Бразилия нп Давид Нерес
19 Дания нп Расмус Хойлунд
70 Нидерланды нп Ноа Ланг
16 Франция вр Мик Меньян
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
23 Англия зщ Фикайо Томори
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
56 Бельгия пз Алексис Салемакерс
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
33 Италия пз Давиде Бартезаги
18 Франция нп Кристофер Нкунку
11 США нп Кристиан Пулишич
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Милан2 : 1Наполи
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Наполи2 : 1Милан
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Милан0 : 2Наполи
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Милан1 : 0Наполи
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 2Милан
18.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Наполи1 : 1Милан
12.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Милан1 : 0Наполи
02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Наполи0 : 4Милан
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Милан1 : 2Наполи
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Наполи0 : 1Милан
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Наполи
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Наполи
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Наполи2 : 1
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Наполи1 : 1 9 : 8
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 1Наполи
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Милан2 : 2
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 3Милан
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 0Милан
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Милан1 : 0
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 0 : 1Милан
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Италии: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Наполи
Милан
18.12
Болонья
Интер М
19.12
Финал
SSC Napoli/AC Milan
Bologna/Inter
22.12

Отзывы и комментарии к матчу

