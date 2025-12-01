Наполи - Милан 18 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 18-12-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
18 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Милан
Милан
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|22
|пз
|Джованни Ди Лоренцо
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|3
|пз
|Мигель Гутьеррес
|7
|нп
|Давид Нерес
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|70
|нп
|Ноа Ланг
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|56
|пз
|Алексис Салемакерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|33
|пз
|Давиде Бартезаги
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 4
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Италии: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Наполи
Милан
|18.12
| Болонья
Интер М
|19.12
Финал
| SSC Napoli/AC Milan
Bologna/Inter
|22.12