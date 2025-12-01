22:18 ()
Динамо Киев - Ноа 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 22:00
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
18 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Динамо К
Ноа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Ноа, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Ноа
Ереван, Армения
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
Хорватия Сандро Перкович
История личных встреч
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Динамо К3 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 1Динамо К
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Динамо К
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Динамо К1 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 0Динамо К
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ноа2 : 1
06.12.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ноа2 : 3
02.12.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Ноа
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 1Ноа
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ноа2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Страсбург513
2
1/8 финала
Шахтёр512
3
1/8 финала
Ракув511
4
1/8 финала
АЕК Афины510
5
1/8 финала
Спарта П510
6
1/8 финала
Райо Вальекано510
7
1/8 финала
Майнц510
8
1/8 финала
Самсунспор510
9
Плей-офф
АЕК Ларнака59
10
Плей-офф
Кристал Пэлас59
11
Плей-офф
Фиорентина59
12
Плей-офф
Целе59
13
Плей-офф
АЗ Алкмар59
14
Плей-офф
Ноа58
15
Плей-офф
Омония58
16
Плей-офф
Лозанна58
17
Плей-офф
Дрита58
18
Плей-офф
Ягеллония58
19
Плей-офф
Риека58
20
Плей-офф
Линкольн57
21
Плей-офф
Шкендия57
22
Плей-офф
Университатя Кр57
23
Плей-офф
Лех П57
24
Плей-офф
Сигма Оломоуц57
25 КуПС56
26 Зриньски56
27 Брейдаблик55
28 Динамо К53
29 Хеккен53
30 Легия53
31 Слован Бр53
32 Хамрун Спартанс53
33 Абердин52
34 Шелбурн51
35 Шэмрок Роверс51
36 Рапид В50

