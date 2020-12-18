22:17 ()
Легия - Линкольн 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 22:00
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
18 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Легия
Линкольн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Линкольн, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
РумынияЭдуард Йордэнеску
История личных встреч
14.12.2025Польша — Экстракласса1-й турЛегия0 : 1
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур2 : 1Легия
06.12.2025Польша — Экстракласса18-й тур2 : 0Легия
01.12.2025Польша — Экстракласса17-й тур1 : 1Легия
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турЛегия0 : 1
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турЛинкольн2 : 1
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур3 : 1Линкольн
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турЛинкольн1 : 1
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турЛинкольн2 : 1
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур5 : 0Линкольн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Страсбург513
2
1/8 финала
Шахтёр512
3
1/8 финала
Ракув511
4
1/8 финала
АЕК Афины510
5
1/8 финала
Спарта П510
6
1/8 финала
Райо Вальекано510
7
1/8 финала
Майнц510
8
1/8 финала
Самсунспор510
9
Плей-офф
АЕК Ларнака59
10
Плей-офф
Кристал Пэлас59
11
Плей-офф
Фиорентина59
12
Плей-офф
Целе59
13
Плей-офф
АЗ Алкмар59
14
Плей-офф
Ноа58
15
Плей-офф
Омония58
16
Плей-офф
Лозанна58
17
Плей-офф
Дрита58
18
Плей-офф
Ягеллония58
19
Плей-офф
Риека58
20
Плей-офф
Линкольн57
21
Плей-офф
Шкендия57
22
Плей-офф
Университатя Кр57
23
Плей-офф
Лех П57
24
Плей-офф
Сигма Оломоуц57
25 КуПС56
26 Зриньски56
27 Брейдаблик55
28 Динамо К53
29 Хеккен53
30 Легия53
31 Слован Бр53
32 Хамрун Спартанс53
33 Абердин52
34 Шелбурн51
35 Шэмрок Роверс51
36 Рапид В50

