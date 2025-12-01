22:17 ()
Зриньски - Рапид В 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 22:00
Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
18 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Зриньски
Рапид В

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Рапид В, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
ХорватияИгор Штимац
История личных встреч
14.12.2025Босния и Герцеговина — Премьер-лига19-й турЗриньски0 : 1
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур1 : 0Зриньски
07.12.2025Босния и Герцеговина — Премьер-лига18-й турЗриньски1 : 1
03.12.2025Босния и Герцеговина — Премьер-лига17-й тур0 : 2Зриньски
30.11.2025Босния и Герцеговина — Премьер-лига16-й турЗриньски0 : 2
14.12.2025Австрия — Бундеслига17-й тур1 : 1Рапид В
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турРапид В0 : 1
06.12.2025Австрия — Бундеслига16-й турРапид В1 : 2
30.11.2025Австрия — Бундеслига15-й тур3 : 0Рапид В
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур4 : 1Рапид В
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Страсбург513
2
1/8 финала
Шахтёр512
3
1/8 финала
Ракув511
4
1/8 финала
АЕК Афины510
5
1/8 финала
Спарта П510
6
1/8 финала
Райо Вальекано510
7
1/8 финала
Майнц510
8
1/8 финала
Самсунспор510
9
Плей-офф
АЕК Ларнака59
10
Плей-офф
Кристал Пэлас59
11
Плей-офф
Фиорентина59
12
Плей-офф
Целе59
13
Плей-офф
АЗ Алкмар59
14
Плей-офф
Ноа58
15
Плей-офф
Омония58
16
Плей-офф
Лозанна58
17
Плей-офф
Дрита58
18
Плей-офф
Ягеллония58
19
Плей-офф
Риека58
20
Плей-офф
Линкольн57
21
Плей-офф
Шкендия57
22
Плей-офф
Университатя Кр57
23
Плей-офф
Лех П57
24
Плей-офф
Сигма Оломоуц57
25 КуПС56
26 Зриньски56
27 Брейдаблик55
28 Динамо К53
29 Хеккен53
30 Легия53
31 Слован Бр53
32 Хамрун Спартанс53
33 Абердин52
34 Шелбурн51
35 Шэмрок Роверс51
36 Рапид В50

