Футболистам, уехавшим из Аргентины до 18 лет, запретят выступать за национальную сборную

Дата публикации: 07-02-2026 18:45

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) ввела новое правило, которое значительно повлияет на будущее молодых футболистов страны. Теперь игроки, которые покидают Аргентину и заключают соглашения с зарубежными клубами до достижения 18 лет, больше не смогут быть вызваны в национальные сборные Аргентины любого возраста. Эти перемены призваны помешать европейским клубам перехватывать аргентинские футбольные таланты на ранних этапах их карьеры, что часто приводит к серьезным потерям для местных академий и клубов, оказывающихся без должной компенсации за воспитание звездных игроков. Об этом сообщает издание The Athletic.

Основной мотив подобного нововведения - борьба с юридической лазейкой, получившей в Аргентине название patria potestad, или “родительская власть”. Согласно местному законодательству, родители несовершеннолетних футболистов могут свободно выбирать, где их ребенок будет жить, учиться и строить свою карьеру до совершеннолетия. Именно этим правом часто пользуются семьи талантливых мальчишек - обещания больших перспектив и контрактов в Европе побуждают их ехать за границу. В итоге аргентинские клубы теряют юных игроков, вложив немалые ресурсы в их обучение, а получают взамен лишь минимальные выплаты за обучение, включая символические суммы, которые не покрывают даже базовых расходов.

Если бы подобное ограничение было введено раньше, возможно, футбольный мир никогда бы не увидел Лионеля Месси в футболке сборной Аргентины. Прошлое правило позволило Месси в 13 лет покинуть “Ньюэллс Олд Бойз” и подписать контракт с испанской “Барселоной”, где он заиграл и стал легендой. Новое решение заставляет молодых футболистов и их семьи принимать непростое решение - либо получить профессиональный опыт за границей в юном возрасте, либо остаться в родной стране, чтобы сохранить за собой возможность выступать за национальную сборную и прославить Аргентину на мировой арене.

Недавний резонансный случай с 16-летним капитаном молодежной команды “Ривер Плейт” Лукасом Скарлато, который принял решение перейти в итальянскую “Парму”, стал поводом для обсуждения дальнейшей популяризации подобных трансферов. Его уход вызвал возмущение как среди фанатов, так и у функционеров аргентинского футбола, что и подтолкнуло AFA к принятию данного жесткого положения. Теперь агенты и родители должны осознавать, что поспешный переезд в Европу с целью более быстрого получения финансовой выгоды фактически закрывает ребенку дорогу в главную команду страны.

Новые изменения стали настоящим сигналом для всей футбольной общественности страны: Аргентина стремится сохранить своих юных звезд, развивать отечественный футбол, и хочет, чтобы таланты сначала раскрывались на родине, а уже потом, получив признание, уезжали выступать за лучшие клубы Европы. Вероятно, теперь молодые игроки будут более внимательно оценивать свои перспективы на родине и возможности построения карьеры прежде чем принимать решение о переезде за границу.