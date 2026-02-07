18:54 ()
Гвардиола ответил на критику о вмешательстве в политику вместо футбола

Дата публикации: 07-02-2026 18:46

 

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отреагировал на высказывания, согласно которым ему стоит уделять внимание исключительно футбольным вопросам, а не затрагивать темы, выходящие за пределы спорта. Напомним, в конце января известный испанский специалист принял участие в мероприятии, направленном на поддержку Палестины, что и вызвало дискуссии вокруг его позиции.

Гвардиола заявил следующее: "Хорошо, а вам тогда стоит сосредоточиться только на вашей журналистской деятельности. Вы же не можете комментировать экономические вопросы, ведь вы не экономический эксперт, верно? Вы ведь занимаетесь журналистикой, так что не стоит уходить в обсуждение других тем.

Можно сделать вывод, что многие хотят, чтобы я оставался в стороне, не вмешивался и не высказывался. Такое ощущение, что всему миру хочется, чтобы я молчал и не проявлял свою позицию по глобальным вопросам. Но я считаю, что всё должно быть совсем иначе", - приводит слова наставника Манчестер Сити аккаунт Hayters TV в социальной сети X.

Тем самым Гвардиола подчеркнул свою уверенность в необходимости открыто выражать мнение и участвовать в обсуждении важных тем общества, даже если они выходят за рамки профессионального спорта.

