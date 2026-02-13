18:08 ()
Свернуть список

Эрик Гарсия, защитник «Барселоны», подверг критике судейство в кубковой встрече с «Атлетико»

Дата публикации: 13-02-2026 17:22

Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия выразил недовольство судейством полуфинального матча Кубка Испании против столичного "Атлетико", завершившегося поражением со счетом 0:4.

— Офсайд остается спорным моментом даже после продолжительного просмотра эпизода в течение шести минут, — отметил Гарсия. — Насколько мне известно, сначала сообщили, что VAR не функционирует. А затем, если говорить откровенно, даже после просмотра стоп-кадра мне все равно осталось много вопросов. При использовании полуавтоматической системы определения офсайда такие ситуации должны разрешаться намного проще и быстрее. В последнее время складывается ощущение, что все спорные решения арбитров принимаются не в нашу пользу. Например, фол Джулиано на Бальде — однозначно тянул на прямую красную карточку. Но почему-то в подобных случаях арбитры очень легко принимают решения именно против нашей команды, — приводит слова футболиста издание AS.

Ответная встреча полуфинала Кубка Испании между "Атлетико" и "Барселоной" состоится 3 марта и пройдет на стадионе в Барселоне, где команды вновь сразятся за выход в финал турнира.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close