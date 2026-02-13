Карло Анчелотти близок к продлению контракта со сборной Бразилии

Дата публикации: 13-02-2026 17:23

Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, намерен продлить контракт с национальной федерацией футбола Бразилии. Как информирует авторитетное издание The Athletic, итальянский наставник в ближайшее время подпишет новое соглашение сроком на четыре года. По сведениям источника, детали уже согласованы и теперь предстоит только завершить оформление документов, что считается лишь технической формальностью - официальное подтверждение ожидается в ближайшие дни.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. Под его руководством команда уже провела восемь матчей, в которых одержала четыре победы, завершила два поединка вничью и потерпела два поражения. Его работа отмечается прогрессивными тактическими решениями и заметным улучшением взаимодействия игроков на поле.

До этого Карло Анчелотти сделал успешную карьеру в ведущих европейских клубах. Итальянец ранее тренировал Милан, мадридский Реал, Ювентус, ПСЖ, мюнхенскую Баварию, Эвертон и Наполи. Его опыт и достижения на клубном уровне сделали его востребованным специалистом и для сборной одной из самых титулованных футбольных стран мира. Ожидается, что продление сотрудничества с Анчелотти положительно повлияет на развитие бразильской сборной и укрепит её позиции на международной арене.