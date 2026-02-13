Жозе Моуринью рассказал, какой футболист сильнее всего повлиял на его развитие как тренера

Дата публикации: 13-02-2026 17:24

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился интересной деталью своей профессиональной карьеры. По его словам, экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», стал именно тем игроком, который больше всех повлиял на развитие Моуринью как тренера. При этом стоит отметить, что Моуринью никогда не работал с Месси в одной команде, однако в своё время тренировал мадридский «Реал» и неоднократно встречался с аргентинским футболистом на поле в статусе соперников.

- Кто из игроков больше всего помог вам развиться как тренеру?

- Месси.

- Почему он?

- Потому что каждый раз, когда мы играли против него, он заставлял меня быть предельно сконцентрированным и много размышлять, - приводит слова Моуринью Transfer News Live в социальной сети X. - Противостоять столь талантливому игроку было сложно, и каждый поединок с ним становился вызовом, который помогал мне расти и искать нестандартные тренерские решения.

Напомним, что за годы своей тренерской деятельности Моуринью возглавлял такие топ-клубы, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», а также «Фенербахче». Опыт противостояния с великими игроками, по словам тренера, является неотъемлемой частью его профессионального развития.