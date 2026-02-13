Игор Тьяго продлил соглашение с «Брентфордом»

Дата публикации: 13-02-2026 17:26

Нападающий английского клуба «Брентфорд» Игор Тьяго подписал новый долгосрочный контракт, о чём сообщается на официальном сайте команды. Продление соглашения стало важным событием для клуба, так как футболист отличается высокой результативностью и уже зарекомендовал себя как ключевой игрок состава.

Согласно заявлению клуба, 24-летний нападающий заключил новое соглашение, в соответствии с которым продолжит выступать за «Брентфорд» как минимум до лета 2031 года. Кроме того, у сторон есть возможность продлить контракт ещё на один год - потенциально до 2032 года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Игор Тьяго уже провёл 26 матчей, демонстрируя впечатляющую форму - он отличился 17 забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Помимо этого, игрок успел принять участие в Кубке английской лиги, где сыграл одну встречу и также смог поразить ворота соперника. Свою карьеру в «Брентфорде» бразильский форвард начал в 2024 году, и с тех пор его роль только возрастала. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Игоря Тьяго на сегодняшний день составляет 35 миллионов евро. Такой показатель отражает его высокий уровень и значимость для команды, а новый контракт ещё больше укрепляет его связь с «Брентфордом» и перспективы на будущее.